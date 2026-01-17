Al Museo Ribezzo lo spettacolo L' amico ritrovato in ricordo delle vittime dell' Olocausto
In occasione del Giorno della Memoria, il Museo Ribezzo di Brindisi ospiterà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 19:00 lo spettacolo “L'amico Ritrovato”, tratto dal romanzo di Fred Uhlman. L’evento, dedicato alle vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni razziali, rappresenta un momento di riflessione e memoria attraverso un’espressione artistica che invita alla consapevolezza e al ricordo.
BRINDISI - In occasione del “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni razziali, venerdì 23 Gennaio 2026, alle 19:00, al Museo Ribezzo di Brindisi andrà in scena lo spettacolo “L'amico Ritrovato”, tratto dal romanzo di Fred Uhlman e interpretato dall'attore Fabrizio Bordignon, con la regia e l'adattamento di Alessandra Pizzi. Al centro della vicenda ci sono Hans Schwarz e Konradin Von Hohenfels, due adolescenti nella Germania degli anni Trenta. Hans, figlio di un medico ebreo, è un ragazzo introverso e sensibile; Konradin, educato e affascinante, appartiene a un'antica famiglia aristocratica, cresciuto in un ambiente permeato da ideali conservatori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “La merce più preziosa”: al teatro Libero lo spettacolo di Grumberg che racconta l'Olocausto
Leggi anche: Giornata mondiale dell'Onu in ricordo delle vittime della strada, un seminario al Don Bosco
' con Dal romanzo di ì 23 2026 : , Museo Archeologico F. Ribezzo-Piazza Duomo Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza d - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.