L'AIA risponde a Spalletti e apre alle riforme per gli arbitri | Noi mai contrari al professionismo

L’AIA rompe il silenzio dopo le polemiche di Spalletti e conferma di essere aperta alle riforme per gli arbitri. L’associazione chiarisce che il professionismo non è un problema, purché non si metta a rischio la loro autonomia tecnica. La risposta arriva dopo le dichiarazioni dell’allenatore e lascia intendere che l’obiettivo è mantenere l’indipendenza degli arbitri, anche se si valuta un passo in avanti verso un sistema più professionale.

AIA risponde a Spalletti: «Mai contrari a riforme sul professionismo, il calcio ha bisogno di arbitri preparati. L’obiettivo rimane questo»

L’AIA ha replicato a Luciano Spalletti dopo le sue dichiarazioni sul professionismo degli arbitri.

Spalletti-Cam La prima volta in bianconero

l aia risponde aMassini 'mai contrari al professionismo arbitrale, ma con l'Aia'(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Mai contrari al professionismo arbitrale, ma con l'Aia. E' quanto precisa il vice presidente vicario l'Associazione italiana arbitri, Francesco Massini, in relazione ad alcun ... msn.com

l aia risponde aSpalletti: Serve una riforma arbitrale, arriva la risposta dell'AIAL'Associazione Italiana Arbitri ha replicato alle parole del tecnico della Juventus emettendo un comunicato ufficiale. msn.com

