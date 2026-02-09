L'AIA risponde a Spalletti e apre alle riforme per gli arbitri | Noi mai contrari al professionismo

L’AIA rompe il silenzio dopo le polemiche di Spalletti e conferma di essere aperta alle riforme per gli arbitri. L’associazione chiarisce che il professionismo non è un problema, purché non si metta a rischio la loro autonomia tecnica. La risposta arriva dopo le dichiarazioni dell’allenatore e lascia intendere che l’obiettivo è mantenere l’indipendenza degli arbitri, anche se si valuta un passo in avanti verso un sistema più professionale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.