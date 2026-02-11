tutte le maglie delle nazionali olimpiche di hockey su ghiaccio in rigoroso ordine di bellezza

A Torino 2006, durante le Olimpiadi invernali, il curling attirò l’attenzione di tutti. La disciplina, fino a quel momento poco conosciuta in Italia, iniziò a farsi notare tra il pubblico. La gente si avvicinò incuriosita, tra il divertito e l’interessato, scoprendo una nuova passione che negli anni avrebbe conquistato anche il linguaggio quotidiano.

A Torino 2006 tutti parlavano del curling: a metà tra il divertito e l'incuriosito, il pubblico medio italiano scopriva una disciplina che negli anni sarebbe entrata nel linguaggio comune. Alle Olimpiadi invernali 2026 lo sport che potrebbe essere sulla bocca di tutti è l'hockey su ghiaccio: non una novità assoluta per il nostro Paese, ma il ritorno delle star NHL – dopo due edizioni di assenza – è una cassa di risonanza fortissima. Nei due impianti milanesi che ospiteranno le competizioni, tra cui la nuovissima Arena Santa Giulia, si prevede un pubblico appassionato e rumoroso. A poche ore dall'inizio delle gare (l'Italia debutta oggi, 11 febbraio, ore 21.

Le Olimpiadi invernali 2026 portano in scena il torneo di hockey su ghiaccio, uno sport che in Italia non ha ancora grande diffusione.

L’Italia delle donne dell’hockey su ghiaccio si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con due vittorie e una sconfitta nel girone.

