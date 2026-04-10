Nicolò Filippucci intervista | il trionfo a Sanremo 2026 il primo concerto a Milano e il nuovo album Un posto dove andare

Dopo aver vinto nella sezione Nuove Proposte alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci ha annunciato il suo primo concerto a Milano e il nuovo album intitolato “Un posto dove andare”. Nel corso di un’intervista, ha parlato delle sue esperienze recenti, dei progetti futuri e delle tappe principali della sua carriera. L’artista ha anche condiviso dettagli sulla preparazione per il suo debutto sul palco milanese.

Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con “Un posto dove andare”, il nuovo album in uscita il 10 aprile, che racconta la crescita del cantautore come un viaggio di scoperte, trasformazioni ed esperienze che hanno segnato il percorso personale e artistico di Nicolò. Emozioni, incontri e momenti vissuti dal giovane cantautore, hanno contribuito a definire l’identità del suo progetto. Nicolò è inoltre pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile infatti terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “la prima volta insieme”, prodotto da Magellano Concerti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Nicolò Filippucci intervista: il trionfo a Sanremo 2026, il primo concerto a Milano e il nuovo album “Un posto dove andare” Leggi anche: Nicolò Filippucci annuncia il suo primo album Un posto dove andare Nicolò Filippucci pubblica “Un posto dove andare”, il nuovo albumDopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del... Nicolò Filippucci intervista: il trionfo a Sanremo 2026, il primo concerto a Milano e il nuovo album Temi più discussi: Il posto di Nicolò Filippucci: l'intervista; Nicolò Filippucci: In amore sono sottone, il disco Un posto dove andare lo conferma; Nicolò Filippucci: Mi piace mettermi in discussione, il cambiamento non mi spaventa - INTERVISTA; Nicolò Filippucci da Amici al primo album passando per Sanremo, 'vivo passo passo'. Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo,Nicolò Filippucci si racconta in un'intervista parlando di Sanremo 2026, del concerto a Milano e dell'album dal titolo Un posto dove andare ... superguidatv.it Intervista – NICOLÒ FILIPPUCCI il disco come mappa emotiva: Un posto dove andare tra sfumature, luoghi e identitàIn una Milano dove l’aria si è fatta improvvisamente densa, quasi estiva, come se la primavera avesse deciso di bruciare le tappe senza chiedere permesso, incontriamo Nicolò Filippucci, alle prese con ... newsic.it Quando la musica trova la sua frequenza, tutto il resto si mette in ascolto Martedì 14 aprile alle ore 18:00 arriva al Quasar Village Nicolò Filippucci per uno firmacopie speciale e il firmacopie del suo nuovo album “Un posto dove andare”. L’album sarà disp - facebook.com facebook