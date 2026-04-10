Nicolò Filippucci in tour | La prima volta insieme C’è voglia di sperimentare

Dopo aver partecipato a Sanremo, il cantante ha trascorso alcuni giorni cercando di assaporare gli eventi recenti, anche se ammette di non aver ancora del tutto compreso cosa sia successo. Attualmente è in tour, con l’intenzione di sperimentare nuove esperienze musicali, e ha commentato con entusiasmo la possibilità di condividere il palco per la prima volta con un altro artista. La sua voglia di mettersi in gioco sembra essere al centro di questa fase.

"Dopo Sanremo mi sono preso qualche giorno per realizzare bene cosa fosse successo, anche se, ad essere sincero, non l’ho ancora capito bene". Confusione dei vent’anni, anzi diciannove visto che festeggia il compleanno il 30 maggio, da cui Nicolò Filippucci, dopo la vittoria fra le Nuove Proposte del Festival, prova ora a tirarsi fuori incontrando i fans su e giù dal palco. Il suo instore tour inizia, infatti, oggi pomeriggio (17:30) al centro commerciale Il Leone Shopping di Lonato, per proseguire domani (17:00) al Merlata Bloom di Milano nell’attesa del debutto live di lunedì prossimo ai Magazzini Generali. Titolo emblematico di questo suo debutto sui palcoscenici della musica “La prima volta insieme”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nicolò Filippucci in tour: "La prima volta insieme... C’è voglia di sperimentare" Nicolò Filippucci, il tour instore: tutte le dateDopo la vittoria tra le nuove proposte del Festival di Sanremo, per il cantante corcianese è tempo di incontrare il suo pubblico Il nuovo disco e un... Amici, Nicolò Filippucci vince Sanremo Giovani: la reazione di Maria De FilippiNicolò Filippucci ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. Nicolò Filippucci in studio per lavorare al suo prossimo progetto Temi più discussi: Nicolò Filippucci da Amici al primo album passando per Sanremo, 'vivo passo passo'; Nicolò Filippucci in tour: La prima volta insieme... C’è voglia di sperimentare; Nicolò Filippucci intraprende il suo viaggio con Un posto dove andare; Nicolò Filippucci: In amore sono sottone, il disco Un posto dove andare lo conferma. Nicolò Filippucci in tour: La prima volta insieme... C’è voglia di sperimentareDopo Sanremo mi sono preso qualche giorno per realizzare bene cosa fosse successo, anche se, ad essere sincero, ... ilgiorno.it Nicolò Filippucci da Amici al primo album passando per Sanremo, vivo passo passoNell'ultimo anno la vita di Nicolò Filippucci, classe 2006, è stata stravolta. In positivo. Il giovane artista in cerca del suo posto al sole è riuscito prima a farsi notare durante il talent di Canal ... ansa.it Amici, il primo EP e la vittoria a Sanremo nelle Nuove Proposte: il mondo di Nicolò Filippucci, a soli diciannove anni, è cambiato completamente. Nella nostra digital cover il giovane cantautore ci ha raccontato la sua personale ricerca di "UN POSTO DOVE AN - facebook.com facebook