Nicolò Filippucci il tour instore | tutte le date

Nicolò Filippucci annuncia un tour instore in diverse città italiane per presentare il suo nuovo disco. Dopo aver vinto tra le nuove proposte al Festival di Sanremo, il cantante di Corciano inizierà una serie di incontri con i fan nelle librerie e nelle negozi di musica. Le date del tour sono state comunicate ufficialmente e prevedono eventi in più località del paese.

Dopo la vittoria tra le nuove proposte del Festival di Sanremo, per il cantante corcianese è tempo di incontrare il suo pubblico Il nuovo disco e un tour instore per Nicolò Filippucci. Dopo la vittoria tra le nuove proposte del Festival di Sanremo, per il cantante corcianese è tempo di incontrare il suo pubblico. Il tour prenderà il via venerdì 10 aprile dal Centro Commerciale Il Leone Shopping di Lonato, in concomitanza con l’uscita dell’album “Un posto dove andare”. Nicolò sarà, poi, l’11 aprile al Merlata Bloom di Milano e il 14 al Quasar Villlage, ore 18, della sua Corciano. Il 15 aprile, tappa a Napoli, Feltrinelli Stazione Centrale, il 16 a Roma, Discoteca Laziale, il 17 a Pomezia al centro commerciale Sedicipini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nicolò Filippucci, il tour instore: tutte le date Articoli correlati Dargen D’Amico annuncia le prime date dell’instore tour di “Doppia Mozzarella”Dargen D’Amico annuncia le prime cinque date dell’instore tour di Doppia Mozzarella, il nuovo album in uscita venerdì 27 marzo in formato CD e vinile. I Pooh annunciano il nuovo tour per i 60 anni di carriera, tutte le dateI Pooh tornano in tour! In queste ore la band ha infatti annunciato le date dei nuovi concerti, che si terranno in estate. Nicolò Filippucci vince le Nuove proposte Aggiornamenti e notizie su Nicolò Filippucci Temi più discussi: Nicolò Filippucci canta Laguna 15 marzo - Amici Clip | Witty TV; Nicolò Filippucci esce con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore; Nicolò Filippucci, la svolta dopo il boom a Sanremo 2026: cos'ha in programma l'ex Amici; In uscita il nuovo singolo di Nicolò Filippucci. Al via l'instore tour di Nicolò Filippucci: prevista una data anche a CorcianoIl 10 aprile è una data da segnare sul calendario per Nicolò Filippucci che, dopo la vittoria nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, si prepara a presentare il suo primo album U ... corrieredellumbria.it Nicolò Filippucci, la svolta dopo il boom a Sanremo 2026: cos'ha in programma l'ex AmiciL'ex di Amici, dopo aver trionfato nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026, è in uscita con un brano che parla di emozioni autentiche. libero.it Nicolò Filippucci torna il 27 marzo con "Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore". Un titolo che sembra una provocazione ma nasconde qualcosa di più personale: il rapporto tra quello che ci si aspetta da una canzone e quello che si prova davvero. Pop con - facebook.com facebook Ospiti dello speciale “ #Amici25 Verso il Serale” Nicolò Filippucci, LDA e Aka7Even, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti x.com