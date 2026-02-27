Nicolò Filippucci ha vinto la categoria Nuove Proposte a Sanremo Giovani 2026. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani artisti, e il suo nome è stato annunciato come vincitore durante la serata finale. La vittoria è stata annunciata ufficialmente sul palco del festival, davanti a un pubblico presente e a milioni di telespettatori.

Nicolò Filippucci ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. La reazione di Maria De Filippi non è tardata ad arrivare. Questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione della serata cover e duetti, è stato lo stesso artista a chiarire cosa è successo nelle ore immediatamente successive al trionfo. Scopriamo insieme cosa è successo tra l’ex allievo e la conduttrice di Amici. Chi è la fidanzata di Nicolò Filippucci e perché è conosciuta Amici: Nicolò Filippucci parla di Maria De Filippi dopo il trionfo a Sanremo. La reazione di Maria De Filippi è emersa nel contesto più ufficiale possibile, davanti ai giornalisti, a poche ore dalla vittoria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Nicolò Filippucci vince Sanremo Giovani: la reazione di Maria De Filippi

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e la reazione di Maria De Filippi dopo la vittoria per le Nuove proposteLa vittoria di Nicolò Filippucci nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma ha anche riaperto...

Leggi anche: Sanremo 2026, ecco i sei finalisti per Sanremo Giovani. Trionfano i talent con “Amici di Maria De Filippi” (Filippucci, Senza Cri, Antonia) e “X Factor” (Bove)

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Nicolò Filippucci vince le Nuove Proposte a Sanremo 2026 (e si prende la rivincita da Amici); Nicolò Filippucci, chi è il cantante che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026; Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte: dagli esordi ad Amici a Sanremo 2026; Nicolò Filippucci vince a Sanremo 2026 fra le Nuove proposte: chi è il cantautore umbro che canta Laguna, un brano sulle relazioni tossiche.

Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo 2026: la rivincita dopo il no di Amadeus, il retroscenaNicolò Filippucci vince Sanremo 2026 e si prende la rivincita dopo il no di Amadeus ad Amici: ecco il retroscena. donnaglamour.it

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte: il suo è un riscatto oltre che un trionfoNicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte a Sanremo 2026: per l'ex allievo di Amici 24 è un riscatto personale, oltre che un trionfo! msn.com

"Credo di essere cresciuto molto dopo queste due serate a Sanremo. Devo tutto ai miei genitori": cosa ha detto Nicolò Filippucci dopo la vittoria di ieri sera. - facebook.com facebook

| Nicolò oggi prima della conferenza stampa a #Sanremo2026 #NicoloFilippucci x.com