NHS il governo inglese prepara il taglio a Palantir | addio ai dati

Il governo britannico sta considerando di interrompere il rapporto con l’azienda statunitense che ha gestito i dati sanitari del Paese negli ultimi anni. La decisione riguarda il possibile taglio ai servizi forniti da Palantir, azienda coinvolta nella gestione delle informazioni sanitarie pubbliche. La questione è al centro di un dibattito interno, mentre si cercano alternative per l’amministrazione dei dati. La situazione si sviluppa in un contesto di approfondimenti legali e tecnici.

Il governo britannico sta valutando seriamente di interrompere il legame con Palantir, l’azienda tecnologica statunitense che ha gestito i dati sanitari del Regno Unito negli ultimi anni. La decisione, discussa in ambito ministeriale attraverso la richiesta di pareri legali sulla possibilità di attivare le clausole di uscita dai contratti vigenti, nasce da una crescente preoccupazione per la gestione delle infrastrutture critiche e la sovranità dei dati sensibili all’interno dell’NHS England. Dall’offerta simbolica alla gestione strutturale dei dati. La parabola del rapporto tra il sistema sanitario inglese e l’azienda americana ha radici profonde nella crisi sanitaria del marzo 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NHS, il governo inglese prepara il taglio a Palantir: addio ai dati La pericolosa dipendenza del governo inglese dall'americana PalantirQuesta inchiesta è stata pubblicata da The Nerve, un nuovo sito britannico di giornalismo investigativo fondato da cinque ex giornaliste del Guardian... Montagna, i consiglieri regionali PD: «Dai dati della Ragioneria dello Stato taglio del 63% ai fondi. Governo chiarisca»Sui fondi destinati alla montagna emergono numeri che preoccupano fortemente i territori. Londra, segnali di insofferenza verso Palantir nel Sistema Sanitario Nazionale: il governo vuole sbarazzarseneIl flirt tra Londra e le grandi aziende tecnologiche americane dà segni di crisi. Il governo vuole interrompere il rapporto tra NHS e Palantir ... ilfattoquotidiano.it La trattativa su Brexit mostra che il governo inglese potrebbe andare in rotta di collisione con il NHSLo schema per ridurre l'immigrazione è in contrasto con la necessità di far fronte ai 176.000 posti di lavoro sanitari e di assistenza sociale, necessari ai servizi sanitari e sociali inglesi. Per il ... quotidianosanita.it