Il governo britannico si affida sempre di più a Palantir, la società americana di analisi dati. Un’inchiesta di The Nerve, il nuovo sito di giornalismo investigativo, svela quanto questa dipendenza sia cresciuta negli ultimi tempi. La pubblicazione, firmata da cinque ex giornaliste del Guardian e dell’Observer, mette in luce i rischi di questa stretta collaborazione tra Londra e la società statunitense.

Questa inchiesta è stata pubblicata da The Nerve, un nuovo sito britannico di giornalismo investigativo fondato da cinque ex giornaliste del Guardian (e dell’Observer, l’edizione domenicale): Carole Cadwalladr, Sarah Donaldson, Jane Ferguson, Imogen Carter e Lynsey Irvine. Carole Cadwalladr, nel 2018, fu la prima a svelare il ruolo che la società di dati Cambridge Analytica aveva avuto nella vittoria della Brexit e nella prima vittoria di Donald Trump (entrambe nel 2016) utilizzando i dati di milioni di utenti di Facebook senza il loro consenso. Cadwalladr ha anche pubblicato molte inchieste sull’ingerenza della Russia nel referendum del 2016 e in generale nella politica britannica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La pericolosa dipendenza del governo inglese dall'americana Palantir

Approfondimenti su Palantir England

Una nuova sostanza preoccupa gli Stati Uniti: la medetomidina, un sedativo veterinario, sta causando gravi problemi di dipendenza e overdose.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Palantir England

Argomenti discussi: La pericolosa dipendenza del governo inglese dall'americana Palantir; Giovani violenti anche per la dipendenza da psicofarmaci e droghe; Dipendenza da social, mamme e papà contro le big tech. Perché quello in California è tra i processi più attesi al mondo; La pericolosa relazione affettiva tra chatbot e umani (di L. Romano).

La pericolosa dipendenza del governo inglese dall'americana PalantirUn'inchiesta mostra come la società cofondata dal fedelissimo del presidente americano Peter Thiel sia intrecciata nelle strutture civili e di difesa britanniche. Le cifre degli accordi sono enormi: 3 ... ilfoglio.it

Dipendenza da social, al via in California uno dei processi più attesi nel mondo«Il fatto che i nostri figli siano considerati nativi digitali non li protegge dalle insidie del web», spiega Guido Scorza, ex componente del Collegio dell'Autorità per la protezione dei dati person ... startupitalia.eu