New York Ottanta in mostra a Catania | biglietti a prezzo scontato sullo shop di Today

Dal 30 gennaio al 12 luglio 2026, il Palazzo della Cultura di Catania ospita una mostra dedicata alla scena artistica e culturale di New York negli anni Ottanta. L’esposizione affronta le trasformazioni avvenute in arte, musica, moda e linguaggi espressivi in quel periodo, evidenziando come questi cambiamenti abbiano influenzato il panorama internazionale. I visitatori possono acquistare i biglietti a prezzo scontato attraverso lo shop online dell’organizzazione.

Dal 30 gennaio al 12 luglio 2026 il Palazzo della Cultura di Catania ospita una grande mostra dedicata alla rivoluzione culturale nata nella New York degli anni Ottanta, capace di trasformare in modo irreversibile arte, musica, moda e linguaggi espressivi a livello globale.Curata da Giuseppe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it A Torino la mostra all'aperto per ammirare i capolavori di Monet con la realtà virtuale: i biglietti a prezzo scontatoAll'Orto Botanico, a Torino, nel Parco del Valentino c'è una mostra immersiva da non perdere per gli amanti dell'arte. Arriva in città la mostra "New York anni Ottanta"L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 30 gennaio al 12 luglio 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 19 nel Palazzo della Cultura Giovedì 29 gennaio,... Argomenti più discussi: La ex Factory di Andy Warhol a New York diventerà un negozio Uniqlo; Catania celebra i suoi talenti, i migliori urban artist insieme nella mostra collettiva Streets of Catania; Akamai Technologies scivola in fondo al mercato di New York; Il mondo visto con gli occhi di Bruce Gilden - Mondo. 'New York, anni Ottanta', a Catania la mostra su una rivoluzione culturaleÈ stato inaugurata a Palazzo della Cultura di Catania la mostra 'New York anni Ottanta', sul movimento culturale che ha rivoluzionato arte, musica e moda. Dopo l'anteprima del 29 gennaio, sarà aperta ... ansa.it Provenienti da Syracuse, New York, i Ready To Strike hanno esordito l’anno scorso con l’auto-prodotto First Bite, un abum fatto di canzoni hard rock in stile anni Ottanta, fra riff potenti ma melodici e refrain catchy. La band ha lanciato in questi giorni il suo nuov - facebook.com facebook