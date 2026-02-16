A Torino la mostra all' aperto per ammirare i capolavori di Monet con la realtà virtuale | i biglietti a prezzo scontato

A Torino, la mostra all'aperto dedicata ai capolavori di Monet ha riscosso grande successo perché offre l'opportunità di ammirare le opere più celebri dell'artista attraverso la realtà virtuale. La manifestazione si svolge nell'Orto Botanico, all’interno del Parco del Valentino, dove i visitatori possono passeggiare tra piante e installazioni digitali. I biglietti sono disponibili a un prezzo scontato, rendendo più accessibile questa esperienza unica.

All'Orto Botanico, a Torino, nel Parco del Valentino c'è una mostra immersiva da non perdere per gli amanti dell'arte. "Inside Monet" permette ai visitatori di entrare grazie ai visori VR a 360° nei capolavori più celebri dell'artista, vivendoli con una prospettiva unica. Trovate i biglietti a prezzo scontato su Shop Today, a questo indirizzo, per vivere quella che è veramente un'esperienza meravigliosa. In "Inside Monet" sarete accompagnati da una guida nel percorso all'aperto tra scenari naturali gustandovi l'esperienza di una fantastica combinazione di arte, natura e tecnologia.