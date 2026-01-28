Arriva in città la mostra New York anni Ottanta

Giovedì 29 gennaio alle 11, la città apre le porte alla mostra

L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 30 gennaio al 12 luglio 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 19 nel Palazzo della Cultura Giovedì 29 gennaio, alle 11, nella sala del refettorio del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II 121, alla presenza del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, sarà inaugurata - con un vernissage riservato alla stampa e alle Istituzioni - la mostra New York anni Ottanta. Il movimento culturale che ha rivoluzionato l'Arte, la Musica e la Moda dell'intero pianeta. Interverranno il presidente di MetaMorfosi Pietro Folena e i curatori della mostra, Giuseppe Stagnitta e Marco Kayone Mantovani.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

