Il premier israeliano ha accusato la Spagna di aver escluso i rappresentanti israeliani dal Centro di Coordinamento. La decisione è stata comunicata dopo che si sono verificate tensioni tra i due paesi in merito a questioni diplomatiche e di sicurezza. La polemica ha portato a un confronto pubblico tra le parti, con il governo israeliano che ha manifestato il proprio disappunto. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale e alimenta le tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Dopo aver confermato l’esclusione dei rappresentanti spagnoli dal Centro di Coordinamento Civile-Militare (CMCC) di Kiryat Gat, istituito per monitorare il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Madrid di «ipocrisia» e « ostilità » nei confronti dello Stato ebraico. «La Spagna ha ripetutamente scelto di schierarsi contro Israele. Chi ci attacca invece di contrastare i regimi terroristici non sarà nostro partner nel plasmare il futuro della regione», ha dichiarato Bibi in un videomessaggio. Pedro Sanchez (Imagoeconomica). Sa’ar: «Ossessione anti-israeliana del governo Sanchez». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Netanyahu punta il dito contro la Spagna: cosa è successo

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