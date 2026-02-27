Sanremo punta il dito contro i giovani | in un Paese di vecchi mai diventati adulti è la cosa più facile da fare

A Sanremo si critica frequentemente il comportamento dei giovani, in un Paese che invecchia e fatica a farli diventare adulti. Durante l’evento, si notano spesso commenti che puntano il dito contro le nuove generazioni, in un contesto in cui le scelte e le parole adottate riflettono spesso posizioni politiche e sociali. La discussione si concentra su temi legati all’età e alla maturità dei giovani.

Diciamolo subito: Sanremo, come tutto, è politica. E la politica, al Festival come altrove, si fa con le scelte, con le parole che si decide di utilizzare, con gli argomenti che si decide di trattare. Dunque, nel momento in cui Carlo Conti ospita Paolo Sarullo, il giovane finito in coma dopo un'aggressione subita fuori da parte di alcuni ragazzi, fa politica. No, non è un gesto di generosità, empatia, solidarietà. Anche, forse, ma è innanzitutto una scelta politica molto chiara. Una scelta che racconta che Paese siamo: vecchio, irresponsabile e vigliacco. Sanremo e gli slogan per (non) parlare di guerra e violenza di genere Ma andiamo con ordine.

