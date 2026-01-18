Netanyahu punta il dito contro gli Usa | Board of peace per Gaza è ostile a Israele Trump lo invita nel comitato

Il primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una serie di riunioni politiche e di sicurezza dopo le tensioni degli ultimi giorni con gli USA, legate alla creazione del Board of peace per il futuro della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dai media israeliani, il premier israeliano ha riunito i ministri per il consueto incontro settimanale del governo, dopo aver incontrato i leader dei partiti della coalizione. In serata, invece, è prevista una consultazione sulla sicurezza, a cui parteciperà un ristretto numero di suoi consiglieri: sul tavolo la questione Gaza e gli sviluppi sul dossier Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.

Donald Trump ha invitato i leader mondiali a partecipare al Board of Peace per Gaza, ponendo le basi per una possibile iniziativa parallela all'ONU. Nel testo, l'ex presidente sottolinea l'importanza di agire concretamente, invitando a trasformare le intenzioni in realtà. Contestualmente, Netanyahu ha rivolto critiche al governo tecnico palestinese, evidenziando le tensioni in corso nella regione.

Trump e Netanyahu alla Casa Bianca incontro per Gaza #perte #trump #donaldtrump #netanyahu #news

Benjamin Netanyahu non ha bisogno di presentazioni. Alice Weidel, leader dell’AfD, partito tedesco di estrema destra spesso criticato per posizioni considerate vicine al neonazismo. Marine Le Pen, figura di punta dell’estrema destra francese. Santiago Abas - facebook.com facebook

L’ombra della dinastia di destra: nel Likud entra Yair Netanyahu Estremista e provocatore sui social, il figlio del premier punta al vertice della politica L’opposizione pone il veto ai «non sionisti». @michelegiorgio2 x.com