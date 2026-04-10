Il primo ministro ha comunicato che ha dato incarico al governo di iniziare al più presto negoziati diretti con il Libano. La decisione è stata annunciata senza preavviso, evidenziando l’intenzione di avviare un dialogo ufficiale tra i due paesi. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi previsti per i negoziati.

Benjamin Netanyahu ha annunciato a sorpresa di aver «incaricato il governo di avviare al più presto negoziati diretti con il Libano ». I colloqui, ha spiegato il premier israeliano, «si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche» tra Tel Aviv e Beirut. Netanyahu ha dunque accettato la richiesta ricevuta dal governo libanese, che il suo esecutivo aveva invece respinto a marzo. Il primo incontro, a livello di ambasciatori, dovrebbe avere luogo la prossima settimana a Washington, al Dipartimento di Stato. Bibi ha messo in chiaro che, nel frattempo, «non ci sarà alcuna tregua» con Hezbollah. Benjamin Netanyahu e Donald Trump (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Netanyahu annuncia negoziati diretti col Libano

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