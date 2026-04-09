Le tensioni nella regione si intensificano, con negoziati diretti tra Israele e Libano annunciati mentre scoppiano scontri armati tra le parti. In parallelo, il leader iraniano ha dichiarato che il paese controllerà lo stretto di Hormuz, aggiungendo un ulteriore elemento di preoccupazione alle relazioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. La situazione resta complessa e incerta, con i dialoghi ufficiali che si svolgono in un clima di conflitto aperto.

Negoziati diretti fra Israele e Libano, ma sotto le bombe. La situazione nel paese dei Cedri mette a rischio la fragile tregua fra Iran, Israele e Stati Uniti, in vista dei negoziati in programma sabato a Islamabad, in Pakistan. Dopo le richieste del presidente americano Donald Trump, che ha detto di aver invitato l'alleato Benjamin Netanyahu a mantenere un "profilo basso" nei raid contro Beirut, lo Stato ebraico ha accettato di intavolare dei negoziati, che dovrebbero prendere il via la prossima settimana a Washington. In un messaggio agli abitanti del nord di Israele, i più interessati dagli attacchi di Hezbollah, Netanyahu ha però esplicitato che "non c'è nessun cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu apre ai negoziati col Libano. Khamenei: "Controlleremo Hormuz"

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Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.