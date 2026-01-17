Due incendi sotto i portici di Porta Palazzo a Torino a breve distanza l' uno dall' altro | piromane o lite fra senza tetto?

Nella notte del 17 gennaio 2026, due incendi hanno interessato i portici di Porta Palazzo a Torino, a breve distanza l’uno dall’altro. Gli episodi, verificatisi nella zona porticata vicino all’incrocio con via Milano, sembrano essere di natura dolosa. Le autorità stanno indagando per determinare se si tratti di un incendio doloso o di un episodio legato a un conflitto tra senza tetto.

Notte e prima mattinata di incendi in piazza della Repubblica a Torino oggi, sabato 17 gennaio 2026. Ad andare a fuoco, quasi sicuramente per ragioni dolose, sono stati, in due episodi distinti, avvenuti nella zona porticata in prossimità dell'incrocio con via Milano, due giacigli utilizzati dai senzatetto. Sul posto, in entrambe le occasioni, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Al momento non è chiaro se si sia trattato di uno screzio tra due persone che poi hanno deciso di attaccarsi reciprocamente col fuoco (nel secondo caso, avvenuto a quattro ore di distanza dal primo, si sarebbe quindi trattato di un gesto di ripicca) oppure se vi sia una terza persona che ha appiccato le fiamme in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

