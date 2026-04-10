Caso Matacena | la perizia esclude il veleno resta l’indagine

Una perizia medico-legale sulla salma dell’ex parlamentare di Forza Italia ha escluso l’ipotesi di avvelenamento. La verifica sui campioni raccolti non ha riscontrato tracce di sostanze tossiche o veleni. Restano comunque in corso le indagini per chiarire le cause della morte. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora raggiunta e le autorità continuano a lavorare sul caso.

I risultati della perizia medico-legale sulla salma dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena escludono l’ipotesi di un avvelenamento. L’accertamento, condotto presso l’istituto di medicina legale della Sapienza dopo la riesumazione avvenuta nell’ottobre del 2024, ha rivelato che il decesso del cinquantanoveenne, avvenuto a Dubai nel 2022, è stato causato da un arresto cardio-respiratorio acuto derivante da un quadro infettivo infiammatorio sistemico. Dalle ipotesi giudiziarie alle evidenze scientifiche sulla morte a Dubai. Il percorso investigativo aperto dalla Procura di Reggio Calabria, sotto la direzione della sostituta procuratore Sara Parezzan, ha preso una direzione netta con il deposito della consulenza tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Matacena: la perizia esclude il veleno, resta l’indagine Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteC’è una nuova verità medica e scientifica sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla... David Rossi, l'ultima perizia esclude il suicidio: la ricostruzioneLe ferite sul volto di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato da una finestra della banca il 6 marzo 2013, potrebbero essere... Si parla di: Morte di Amadeo Matacena jr, svolta sull’autopsia: escluso il veleno. Il caso di Amedeo Matacena: la morte, il finto certificato di nozze e la riesumazione del corpoÈ morto a Dubai il 16 settembre del 2022, pochi mesi dopo sua madre, Raffaella De Carolis, deceduta a giugno. Amedeo Matacena, così come sua madre, è deceduto negli Emirati Arabi e le loro morti sono ... fanpage.it Amedeo Matacena: il caso a Cose Nostre/ Cosa sappiamo: la misteriosa morte, il doppio testamento e TropepiA Cose Nostre il caso di Amedeo Matacena: cos'è successo all'imprenditore, cosa c'entra la moglie Maria Pia Tropepi e lo scontro sull'eredità Protagonista dell’odierna puntata – la 12esima dell’anno ... ilsussidiario.net