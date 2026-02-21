Cento secondi per morire dissanguato | l’autopsia chiarisce le cause della morte del ladro in fuga

Cristea Arben, un ladro di 35 anni, è morto dissanguato mentre cercava di fuggire dopo un tentato furto in una villa di Gorello di Policiano, vicino ad Arezzo. La ricostruzione dell’autopsia rivela che il giovane è stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre scappava, causando la perdita di molto sangue. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando pochi dubbi sulle cause della sua morte. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell’intervento.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – L'autopsia ha chiarito le cause del decesso di Cristea Arben, il 35enne albanese morto dissanguato rimanendo trafitto mentre scappava dopo essere stato scoperto coi complici in un furto in una villa di Gorello di Policiano, alle porte di Arezzo. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato trafitto nella parte bassa del corpo da un paletto della recinzione per cinghiali sul quale sarebbe caduto durante la fuga nel buio cercando la via dei campi. La ferita avrebbe reciso diversi vasi sanguigni, molto probabilmente anche l'arteria femorale, provocando un'emorragia fatale.