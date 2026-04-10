Il cadavere di un uomo trovato in un' auto finita in un laghetto a Nerviano

Un uomo senza identità è stato trovato morto in un’auto che si è immersa in un laghetto a Nerviano. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La vettura si trovava in via Giovanni XXXIII e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull’accaduto. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della vicenda.

Il corpo senza vita di una persona al momento non identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l’arrivo dei sommozzatori di Torino per verificare se all’interno del veicolo possa sussistere la possibilità di presenza di altre persone. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il cadavere di un uomo trovato in un'auto finita in un laghetto a Nerviano Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a NervianoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo da un’auto... Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloA Nerviano, in provincia di Milano, nella mattina di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una persona, al momento non... Argomenti più discussi: Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona; Milano: recuperato un cadavere nel laghetto di Nerviano, si cercano altre persone. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloNerviano, provincia di Milano: rinvenuta auto sommersa dalle acque di un laghetto locale, all'interno il cadavere di una persona ... virgilio.it Trovato un uomo morto in un’auto nel laghetto Cantone di Nerviano x.com **Buona Pasqua dalla Farmacia Santa Chiara di Nerviano!** In occasione delle festività pasquali, tutto il nostro team vi augura di trascorrere momenti sereni, pieni di gioia e circondati dalle persone che amate Vi ricordiamo che ci rivediamo **marted - facebook.com facebook