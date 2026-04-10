Non scuoterlo | la Asl fra la gente per informare sulla campagna contro la sindrome del bambino scosso

Una campagna informativa si svolge in vari luoghi pubblici per sensibilizzare sulla sindrome del bambino scosso. Si ricorda che un gesto di pochi secondi può causare danni cerebrali gravissimi, con conseguenze permanenti, coma o addirittura la morte in alcuni casi. La campagna mira a diffondere consapevolezza sul tema e a prevenire comportamenti rischiosi nei confronti dei bambini.

Un gesto di pochi secondi può provocare un trauma cerebrale gravissimo, con conseguenze permanenti e, in un caso su quattro, anche il coma o la morte. La Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa alle Giornate nazionali di prevenzione della “Shaken Baby Syndrome”, in programma sabato 11 e domenica 12. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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