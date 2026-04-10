Nel padiglione 12 Oltre 300 etichette in degustazione presenti

Nel padiglione 12 si svolge un evento dedicato al mondo del vino, con oltre 300 etichette in degustazione provenienti da 97 cantine. Di queste, 52 sono riunite nell’area consortile e 45 appartengono a aziende private. Durante la manifestazione si svolgono sei appuntamenti che trattano temi legati alle produzioni vitivinicole, all’agricoltura, all’enoturismo e alle attività di promozione del settore.

Oltre 300 etichette in degustazione nello spazio dell’enoteca regionale, 97 cantine presenti (di cui 52 riunite nell’area consortile e 45 aziende private), 6 appuntamenti che raccontano produzioni vitivinicole, agricoltura, enoturismo e attività di promozione. E ancora l’anteprima del progetto ‘Abruzzo Virtual Tour’, esperienza immersiva che accompagnerà i visitatori in un viaggio virtuale tra vigne, denominazioni e territori; una masterclass sul Pecorino d’Abruzzo, guidata dalla prima Master of Wine italiana, Cristina Mercuri, con un omaggio a Luigi Cataldi Madonna, scomparso a dicembre 2025 e la novità del “fuori fiera” con protagonista il Cerasuolo d’Abruzzo (nel ’brindisi da Cartolina’ sulla Torre dei Lamberti, su prenotazione nell’ambito di Vinitaly and the city). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel padiglione 12. Oltre 300 etichette in degustazione, presenti Vinitaly, il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D. Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di QualitàIn Veneto ’l'Umbria parteciperà anche ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” unendo la musica di Umbria Jazz e... Italia-Kazakhstan: l’ambasciata a Roma celebra il Nawruz, oltre 300 studenti presentiRoma, 20 mar 15:17 – (Agenzia Nova) – Oltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del... L'Abruzzo al Vinitaly con 97 aziende e 300 etichette Argomenti più discussi: Nel padiglione 12. Oltre 300 etichette in degustazione, presenti; Vinitaly, il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D. Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di Qualità; La Lombardia al Vinitaly con oltre mille etichette, cucina ed enoturismo. Dal 12 al 15 aprile a Verona il Salone internazionale del vino; Verona, dal 12 al 15 aprile Padiglione 11, stand C4 oltre 60 etichette. Dal 12 al 15 aprile torna Vinitaly con quasi 70 espositori brescianiAll’edizione 2026 della manifestazione, che si terrà a Verona Fiere, per la prima volta anche l'assessorato al Turismo di Regione Lombardia, guidato da Debora Massari ... giornaledibrescia.it Siamo oltre la satira, ormai. Perché Matteo Salvini, oggi, nel 2026, ha risposto così alla domanda se Trump meriti ancora il Nobel per la Pace: “Vediamo come vanno le cose in Iran, in Libano, in Ucraina, e in Groenlandia, e in Venezuela e a Cuba. Attendiamo, - facebook.com facebook L'11 e il 12 aprile oltre 150 città si accenderanno grazie a Terre des Hommes e ai pediatri della Simeup per le Giornate per prevenire la grave forma di trauma cerebrale che deriva dallo scuotimento violento di un neonato x.com