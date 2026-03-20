Italia-Kazakhstan | l’ambasciata a Roma celebra il Nawruz oltre 300 studenti presenti

Oltre 300 studenti kazakhi che risiedono e studiano a Roma hanno partecipato oggi alla celebrazione del Nawruz organizzata dall’ambasciata del loro paese. La cerimonia si è svolta nella capitale italiana, coinvolgendo giovani provenienti da diverse università e condividendo tradizioni legate alla festività. La giornata ha visto momenti di incontro e scambio culturale tra i presenti.

Roma, 20 mar 15:17 – (Agenzia Nova) – Oltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il Nawruz, il Capodanno persiano, celebrato da oltre 3 mila anni in coincidenza con l’equinozio di primavera in tutta l’Asia centrale e in Iran, Afghanistan, Azerbaigian. Un evento durante il quale hanno trovato spazio musiche tradizionali e moderne, cibo, danze e persino una breve sfilata di moda, espressioni di un Paese, il Kazakhstan, che ricorda le proprie radici guardando al futuro. “Parliamo di una festa antichissima che celebra il nuovo anno ma anche la natura che rinasce, e noi con essa, con l’arrivo della primavera”, spiega ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore kazakho Yerbolat Sembayev. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Italia-Kazakhstan: l’ambasciata a Roma celebra il Nawruz, oltre 300 studenti presenti Articoli correlati L’ambasciata del Kazakhstan a Roma celebra il Nawruz con oltre 300 studentiOltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il... Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: “Domani rientrano i 200 studenti da Dubai”Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e... Contenuti e approfondimenti su Italia Kazakhstan l'ambasciata a Roma... Discussioni sull' argomento Il Kazakhstan vota a Milano e Roma per staccarsi dalla Russia. Al seggio anche il soprano Maria Mudryak; Il Consiglio Supremo di Difesa: una narrativa ingannevole, l’Editoriale dell’Ambasciatore Bruno Scapin. Italia-Kazakhstan: l’ambasciata a Roma celebra il Nawruz, oltre 300 studenti presentiOltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il Nawruz, ... affaritaliani.it L’ambasciata del Kazakistan a Roma celebra il Nauryz con oltre 300 studenti / FotoROMA (ITALPRESS) – Una festa antichissima, che fa coincidere il passaggio dal vecchio al nuovo anno con l’equinozio di primavera: il Nauryz segna in Kazakistan il rinnovamento ed è accompagnato da ... ticinonotizie.it Kazakhstan in Italia (@KZEmbassyIT) / Posts / X x.com I cittadini kazaki che si trovano in Italia hanno partecipato al referendum nazionale sul progetto della nuova Costituzione del Kazakhstan - facebook.com facebook