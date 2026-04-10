Il 10 aprile 2026 si è svolta una cerimonia presso il Castello Svevo-Angioino-Aragonese di Manfredonia per commemorare il 174° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione è stata organizzata dalla Questura di Foggia e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine locali. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti e sono state ricordate le tappe principali della storia della Polizia di Stato.

Oggi, 10 aprile 2026, la Questura di Foggia ha celebrato il 174° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato con una solenne cerimonia tenutasi presso il Castello Svevo-Angioino-Aragonese di Manfredonia. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché di rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato delle Sezioni di Foggia, Cerignola e Vieste e di scolaresche locali, si è data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Questore della Provincia di Foggia. A seguire, vi è stata la premiazione degli appartenenti alla Polizia di Stato distintisi particolarmente in operazioni di polizia e di soccorso pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nel Castello di Manfredonia la cerimonia per il 174° anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato

A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del...

A Manfredonia le celebrazioni per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di StatoIl Comune di Manfredonia ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltesi...

Temi più discussi: Festività pasquali, ecco i musei e i castelli aperti in Puglia anche e Pasquetta; Pasqua e Pasquetta tra arte e storia: musei, castelli e parchi aperti in tutta la Puglia; Castelli, Musei e Parchi aperti a Pasqua e Pasquetta; Pasqua e Pasquetta nei Castelli, Musei e Parchi archeologici: le aperture straordinarie a Bari e provincia.

174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, oggi a Manfredonia le celebrazioni nel CastelloIl Comune di Manfredonia ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltesi nella suggestiva cornice del Castello di Manfredonia ... manfredonianews.it

CERIMONIA Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello SvevoUna giornata significativa, dunque, che ha rafforzato il legame tra la Polizia di Stato e la comunità, nel segno della legalità. statoquotidiano.it

Eventi e convegni al Castello di Santa Severa Un luogo unico nel suo genere, dove il fascino della storia incontra la cultura e l’orizzonte del mare Che tu stia organizzando un congresso, una conferenza, una mostra, una cena di gala o un evento aziend - facebook.com facebook