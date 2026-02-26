L’Italia perde più di 8 miliardi all’anno di ricchezza a causa delle rimesse degli stranieri

Roma, 26 feb – Nell’ultima Finanziaria, è stato stabilito che le rimesse degli stranieri verso i Paesi d’origine verranno inserite nell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente). Ciò comporterà una rideterminazione dello stesso indicatore del reddito familiare, riducendo così l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e alle agevolazioni fiscali degli stranieri. Questa misura introduce anche un maggiore controllo sul trasferimento di ricchezza all’estero, monitorando non solo i redditi, ma anche l’effettiva capacità economica dei nuclei familiari che inviano denaro fuori dall’Italia. Dal 2021 al terzo trimestre del 2025, gli stranieri hanno fatto sparire dall’Italia quasi 40 miliardi di euro di ricchezza tramite le rimesse. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

