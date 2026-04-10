Cisl nel 2025 retribuzioni contrattuali +3,1% salgono oltre inflazione

Nel 2025 le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate del 3,1%, superando l'inflazione che si è attestata all'1,7%. La differenza tra l'incremento salariale e il tasso inflazionistico è di 1,4 punti percentuali. La Cisl ha comunicato questi dati, evidenziando un aumento delle retribuzioni rispetto all'inflazione.

Nel 2025 le retribuzioni contrattuali orarie sono cresciute del 3,1% con un differenziale positivo rispetto all'inflazione (1,7% l'indice Ipca) di 1,4 punti. Per il secondo anno consecutivo si realizza un parziale recupero rispetto all'inflazione dopo gli anni post pandemia di crescita dei prezzi superiore a quella dei salari. E' quanto emerge da un Report della Cisl sui contratti secondo il quale a fine 2025 i dipendenti in attesa di rinnovo del contratto erano 5,5 milioni (il 42,2%), in lieve calo su settembre (5,6 milioni). I tempi di attesa a dicembre per i lavoratori con contratto scaduto sono scesi da 27,9 a 18,9 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Istat e scuola, nel 2025 l’inflazione dell’istruzione tocca il +2,6% staccando di oltre un punto la media nazionale ferma al +1,5%Nel 2025 i costi dell’istruzione sono saliti del 2,6%, superando l’inflazione media (+1,5%) e il dato del 2024 (+2,2%), con aumenti su mense, alloggi... Caf Cisl Romagna, oltre 47 milioni di rimborsi Irpef alle famiglie nel 2025. "Servizio vicino ai cittadini”Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote... Temi più discussi: Firmato il rinnovo del CCNL per il triennio 2025/27. Ivana Barbacci: un risultato in linea di continuità col precedente rinnovo; Scuola, aumenti in busta paga con la firma del rinnovo economico del contratto 2025-2027. Battistelli (Cisl Scuola ER): Ora il confronto passa sulle regole; Tabelle degli incrementi stipendiali derivanti dell'ipotesi di CCNL per profilo professionale e fascia di anzianità; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati. Cisl, nel 2025 retribuzioni contrattuali +3,1%, salgono oltre inflazioneNel 2025 le retribuzioni contrattuali orarie sono cresciute del 3,1% con un differenziale positivo rispetto all'inflazione (1,7% l'indice Ipca) di 1,4 punti. (ANSA) ... ansa.it CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretratiSottoscritto l’accordo all’ARAN: aumenti medi di 137 euro a tutela delle retribuzioni di circa 1,3 milioni di lavoratori. Continua il nostro impegno per ottenere ulteriori risorse nel corso della trat ... flcgil.it Il report Fim-Cisl fa tremare - facebook.com facebook Il Sole 24 Ore A quasi un anno dal Congresso Enrico Coppotelli interviene con un’ampia disamina sui risultati raggiunti dalla Cisl nel Lazio, gli obiettivi futuri ed i confronti aperti. Occupazione, rilancio degli asset di sviluppo, infrastrutture e coesione sociale. x.com