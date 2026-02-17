Nasce la nuova WindTre Luce & Gas
WindTre ha deciso di entrare nel settore dell’energia, lanciando la nuova offerta WindTre Luce & Gas, per rispondere alla crescente domanda di servizi combinati. La compagnia mira a proporre ai clienti un’unica soluzione che unisce telefonia e fornitura di energia, semplificando le procedure di attivazione. Questa mossa arriva mentre molte famiglie cercano di gestire tutte le utenze domestiche da un unico fornitore, spesso tramite offerte bundle.
ROMA – WindTre annuncia il lancio della nuova WindTre Luce & Gas e rafforza la propria presenza nel mercato energetico attraverso un modello di fornitura completamente integrato. Da oggi nei WINDTRE Store i clienti che scelgono il servizio Luce & Gas possono contare su un’assistenza continua e completa: dalla consulenza gratuita al momento della sottoscrizione fino al supporto post-vendita, senza ricorrere a intermediari o terze parti. A supportare il debutto c’è il nuovo spot di WINDTRE, on air dal 15 febbraio. Il filmato si apre con Fiorello, in abito da gran galà, che richiama le luci della ribalta per dare inizio allo show. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
