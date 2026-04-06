Negli ultimi tempi si sono intensificati i negoziati tra Stati Uniti e Iran con l’obiettivo di trovare una possibile tregua. Le trattative sono in corso e si registrano segnali di apertura da parte di entrambe le parti. A poche ore dalla scadenza di un ultimatum emesso dal governo statunitense, le parti coinvolte stanno cercando di evitare un’escalation del conflitto. La situazione resta sotto osservazione, con l’attenzione rivolta agli sviluppi futuri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mediazioni internazionali per fermare il conflitto. A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump all’Iran, emergono segnali di apertura diplomatica. Secondo quanto riportato da Axios, sono attualmente in corso negoziati tra Washington, Teheran e altri Paesi della regione con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco della durata di 45 giorni, che potrebbe rappresentare un primo passo concreto verso la fine delle ostilità. Le minacce di Trump e l’apertura a un accordo. La notizia arriva dopo dichiarazioni estremamente dure da parte del presidente statunitense, che ha minacciato attacchi contro infrastrutture strategiche iraniane, come centrali elettriche e ponti, nel caso in cui Teheran non riapra lo stretto di Hormuz entro breve tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Possibile tregua tra Stati Uniti e Iran: negoziati in corso

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Temi più discussi: Iran: richieste delle parti inaccettabili, la tregua si allontana; Trump parla di tregua con l’Iran ma Teheran smentisce tutto; Iran rifiuta tregua di 48 ore proposta da Usa. Teheran abbatte due aerei d'attacco americani; Iran, Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile.

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Gli Stati Uniti sono riusciti a recuperare e mettere in salvo il militare rimasto disperso in Iran dopo l’abbattimento dell’F-15 sul quale operava come addetto ai sistemi d’arma. L’intervento ha visto l’impiego di centinaia di uomini e numerosi mezzi, tra elicotteri facebook

Secondo Agamben gli Stati Uniti sono retti da anni da "uomini tecnicamente dementi". In Italia, però, abbiamo Mattarella, coetaneo di Trump ma portatore di saggezza, equilibrio e senso dello stato. Terzo mandato | Di Guido Vitiello x.com