Basket i risultati della notte NBA 25 febbraio | non sbagliano Celtics e Thunder sconfitte per Knicks e Lakers

I Celtics e i Thunder hanno vinto le loro partite nella notte NBA, mentre Knicks e Lakers sono usciti sconfitti. La regular season 2025-2026 continua con undici incontri disputati, mentre le squadre cercano di assicurarsi un posto nei prossimi turni. Le partite hanno visto performance decisive e momenti di tensione in campo. I risultati di questa notte influenzeranno la corsa alle posizioni di classifica e ai playoff.

Prosegue la lunga regular-sesaon dell'NBA 2025-2026. In attesa di scoprire le squadre che parteciperanno ai play-in e playoff, nella notte italiana sono andati in scena ben undici match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Il programma si è aperto con la vittoria in trasferta dei Philadelphia 76ers (32-26) capaci di superare 114-135 gli Indiana Pacers (15-44) sempre più ultimi ad Est. 4 ko consecutivo per Indiana mentre per i 76ers arriva il secondo successo di fila, grazie anche ai 32 punti di Maxey, MVP del match. Vincono gli A tlanta Hawks (29-31) contro Washington Wizards (16-41) per 119-98, in un match deciso dal terzo parziale.