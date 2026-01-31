Basket i risultati della notte NBA 31 gennaio | non sbagliano Nuggets e Knicks Vittorie anche per Lakers e Celtics

La notte porta nuove vittorie per i grandi nomi dell’NBA. Nuggets e Knicks non sbagliano, portandosi a casa le loro partite senza difficoltà. Vince anche Los Angeles, con i Lakers che superano l’avversario, e i Celtics che confermano il loro momento positivo. La regular season prosegue senza sosta, con le classifiche che si muovono dopo un’altra notte di pallacanestro intensa.

Non si ferma la regular season dell’ NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputate nove partite, che hanno contribuito a modificare le posizioni delle classifiche di Est ed Ovest. Andiamo a scoprire i risultati delle sfide. Il programma si è aperto con il blitz esterno dei Los Angeles Lakers (29-18) che hanno superato i Washington Wizards (12-35) per 111-142. Ennesima prestazione super di Doncic che mette a referto 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Vincono anche i Boston Celtics (30-18) che in casa battono i Sacramento Kings (12-38) per 112-93. Pritchard MVP del match con 29 punti. Successo interno anche per i New Orleans Pelicans (12-37) che sconfiggono i Memphis Grizzlies (18-28) per 114-106 grazie anche ad ritrovato Williamson (22 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

