NBA Freestyle | Gli Hornets sorprendono tutti ma per i playoff non sembrano attrezzati Zaccharie Risacher che succede?

Gli Hornets hanno ottenuto una vittoria inaspettata, mettendo in difficoltà una delle squadre più quotate del campionato. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto ai primi mesi della stagione, attirando l’attenzione per alcune prestazioni convincenti. Tuttavia, nonostante i risultati recenti, appare improbabile che possa qualificarsi per i playoff, considerando la posizione in classifica e le sfide ancora da affrontare. Nel frattempo, il giovane giocatore Zaccharie Risacher si sta facendo notare per alcune giocate.

Sono sorprendenti questi Hornets?. Charlotte è una sorpresa? Si, se guardiamo a dove era e a come giocava nella prima parte della stagione. Certo, la loro posizione in classifica (noni a Est) non fa certo venire in mente come primo pensiero il ritorno ai fasti di Larry Johnson, Alonzo Mourning, Dell Curry, Kendall Gill e Muggsy Bogues. E se si guarda in modo oggettivo il roster, gli Hornets non sembrano attrezzati per fare così tanta strada nei playoff. Eppure, le statistiche dicono altro. Mistero dei numeri. Sono quarti nella lega per efficienza offensiva con 118,6 punti per 100 possessi. Sono sopra a squadre come i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder, per dire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Gli Hornets sorprendono tutti (ma per i playoff non sembrano attrezzati). Zaccharie Risacher, che succede? NBA, i Celtics battono gli Hornets e volano ai playoff. Knicks ko anche a OklahomaLos Angeles (Stati Uniti), 30 marzo 2026 – Con la regular season che si avvicina a larghi passi alle sue battute finali, arriva anche il momento dei... Leggi anche: NBA Freestyle | Knueppel distrugge Indiana e fa record di triple. Evan Mobley, che succede? NBA, LaMelo non perdona: 35 punti e 7 triple in 31 minuti, Minnesota va koGli Hornets si presentano a Minneapolis contro i Timberwolves privi di Anthony Edwards e approfittano dell'occasione per strappare una vittoria importante in trasferta. A trascinare i suoi ci pensa La ... sport.sky.it Ufficiale: Jordan cede gli Hornets. Lascia senza aver vinto una serie di playoff in 13 anniEra una notizia nell’aria da diversi mesi ma ora arriva l’ufficialità. Michael Jordan dopo 13 anni chiude la sua parentesi da proprietario degli Charlotte Hornets e cede la mano a un gruppo guidato ... gazzetta.it