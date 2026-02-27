NBA Freestyle | Knueppel distrugge Indiana e fa record di triple Evan Mobley che succede?

Nel match NBA Freestyle, Knueppel ha dominato Indiana segnando un record di triple e mostrando un movimento di tiro molto compatto e preciso. Evan Mobley ha assistito alla prestazione, senza intervenire direttamente, mentre Knueppel ha realizzato una serie di canestri che hanno lasciato il pubblico senza parole. La partita ha evidenziato la capacità del giocatore di eseguire tiri efficaci e armoniosi.

Ha un movimento di tiro meraviglioso. Davvero bello da vedere. Molto compatto, molto ordinato, tutto in asse. Ricorda un po' Klay Thompson, soprattutto per come spezza il polso. Questa notte, nella vittoria degli "emergenti" Hornets contro gli Indiana Pacers è sembrato a tratti Chris Mullin per il modo in cui era in grado di minacciare il canestro solamente alzando i talloni. Però con la maglia sbagliata. Ha messo a referto 28 punti con 8 su 12 da tre in modo talmente pulito, che la partita andrebbe fatta vedere a ogni principiante che sta imparando il gioco e desidera capire cosa significa avere mano da oltre l'arco. Incredibile. E cosa ancora più incredibile è che Kon Knueppel ha raggiunto quota 209 triple messe a segno in questa stagione, record di tutti i tempi per un esordiente.