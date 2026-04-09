Il Milan punta sull' Nba Europe e vorrebbe costruire il nuovo palazzetto a San Donato

Il Milan ha annunciato l’intenzione di puntare sull'Nba Europe e di costruire un nuovo palazzetto a San Donato. Questa decisione potrebbe influenzare il progetto di un nuovo stadio nella stessa zona, in caso di abbandono dell’attuale impianto di San Siro. La scelta di questa sede si inserisce nel quadro delle strategie del club per valorizzare l’area e sviluppare un impianto dedicato agli eventi sportivi e di intrattenimento.

L'Nba Europe potrebbe riscrivere il futuro dell'area di San Donato Milanese nella quale il Milan aveva dichiarato di voler costruire un nuovo stadio nel caso in cui avesse abbandonato San Siro. L'area, di proprietà di Sport Life City, acquistata per 40 milioni nel 2024, potrebbe infatti diventare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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RedBird è in dialogo con @PallVarese per prendere parte a @NBA Europe e ha individuato nell’area di MalpensaFiere la sede del nuovo palazzetto, rinunciando al presidio sul capoluogo lombardo dove l’ l' @OlimpiaMI1936 parla con Oaktree. @CalcioFina x.com

VARESE CEDE IL TITOLO SPORTIVO RedBird continua a valutare il possibile ingresso nel progetto NBA Europe, la lega che la NBA punta a lanciare nel continente a fine 2027. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gruppo guidato da Gerr - facebook.com facebook