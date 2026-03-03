Gerry Cardinale, presidente di Redbird, sarà presente a San Siro domenica sera per assistere al derby tra Milan e Inter. Durante l'evento, è prevista anche la discussione sul nuovo stadio e sulla possibile creazione di un torneo NBA in Europa. La presenza del dirigente statunitense si inserisce in un contesto di incontri e valutazioni legate alle ambizioni sportive e infrastrutturali del club.

Lasciate libero il seggiolino centrale in tribuna d'onore, per favore. Gerry Cardinale è atteso a San Siro per il derby di domenica sera, scelta che conferma il suo atteggiamento degli ultimi mesi: la volontà di stare vicino al Milan fisicamente, molto più che in passato. Cardinale vuole vivere questo derby di fine inverno a San Siro ed è logico che, se i programmi non cambieranno, ne approfitterà per salutare la squadra - per quanto rapidamente - e parlare con i dirigenti per i grandi temi di attualità di questo periodo, lo stadio e Nba Europe su tutti. La scansione temporale è significativa. Cardinale è venuto a Milano il 21 gennaio, quando incontrò la squadra a Milanello, parlò a lungo con Giorgio Furlani, incontrò Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic, pranzò con Allegri e salutò la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il derby? In agenda il nuovo stadio e Nba Europe

NBA Europe, Milan in prima fila con Cardinale e Ibrahimovic: “Crediamo nel progetto”NBA Europe, il campionato di basket europeo ideato dalla NBA sulla falsariga di quello statunitense, dovrebbe partire nell'autunno 2027 con...

Cardinale sempre più ‘dentro’ il Milan: ieri in Lega, presto di nuovo a ‘San Siro’. Ecco per quale partitaCardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno.

Contenuti utili per approfondire Gerry Cardinale

Temi più discussi: Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il derby? In agenda il nuovo stadio e Nba Europe; Applausi al Milan, un grazie a Maignan, due parole con Allegri e... cos'ha fatto Cardinale a Milanello; Cardinale torna a San Siro: è atteso per il derby. L’ultima presenza ufficiale…; Milan, ora con Cardinale è tutta un'altra storia: atteso allo stadio per il derby contro l'Inter.

Milan, ora con Cardinale è tutta un'altra storia: atteso allo stadio per il derby contro l'InterGerry Cardinale di nuovo dalle parti del Milan. Il numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport,. tuttomercatoweb.com

Milan, visita di Gerry Cardinale a MilanelloA distanza di quasi un mese (l'ultima volta era stata il 21 gennaio) oggi, domenica 15 febbraio, c'è stata un'altra visita di Gerry Cardinale a Milanello. Si tratta della prima visita a Milanello pos ... sport.sky.it

Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il derby In agenda il nuovo stadio e Nba Europe x.com

“Galliani al Milan Ora è meno vicino. La porticina aperta in questo momento non l'ho percepita, penso che sia stata una occasione della scorsa estate, c'è stato un momento in cui era molto vicino, era nei piani di Gerry Cardinale, poteva tornare come Head of - facebook.com facebook