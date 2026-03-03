Milan Gerry Cardinale a San Siro per il derby? In agenda il nuovo stadio e Nba Europe

Gerry Cardinale, presidente di Redbird, sarà presente a San Siro domenica sera per assistere al derby tra Milan e Inter. Durante l'evento, è prevista anche la discussione sul nuovo stadio e sulla possibile creazione di un torneo NBA in Europa. La presenza del dirigente statunitense si inserisce in un contesto di incontri e valutazioni legate alle ambizioni sportive e infrastrutturali del club.

Lasciate libero il seggiolino centrale in tribuna d'onore, per favore. Gerry Cardinale è atteso a San Siro per il derby di domenica sera, scelta che conferma il suo atteggiamento degli ultimi mesi: la volontà di stare vicino al Milan fisicamente, molto più che in passato. Cardinale vuole vivere questo derby di fine inverno a San Siro ed è logico che, se i programmi non cambieranno, ne approfitterà per salutare la squadra - per quanto rapidamente - e parlare con i dirigenti per i grandi temi di attualità di questo periodo, lo stadio e Nba Europe su tutti. La scansione temporale è significativa. Cardinale è venuto a Milano il 21 gennaio, quando incontrò la squadra a Milanello, parlò a lungo con Giorgio Furlani, incontrò Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic, pranzò con Allegri e salutò la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

