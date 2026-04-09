La Camera di commercio di Varese ha chiarito che non sono stati avviati contatti con Cardinale riguardo all'acquisto dell'area Malpensa Fiere. La notizia è stata smentita ufficialmente, lasciando quindi senza fondamento le ipotesi di un interesse da parte dell'azienda. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali o incontri tra le parti per trattare l'eventuale operazione.

Nessun contatto per l’area Malpensa Fiere. La Camera di commercio di Varese ha smentito le indiscrezioni su un presunto interesse di Gerry Cardinale e del fondo RedBird per acquistare il terreno destinato a ospitare un’arena legata al progetto NBA Europe. Una notizia che nelle ultime ore stava prendendo piede. Secondo quanto riferito da 'Il Cittadino', l’ipotesi Malpensa non sarebbe mai stata oggetto di trattative. Al contrario, qualora il Milan riuscisse a portare avanti la sfida legata alla pallacanestro europea, il nuovo palazzetto (investimento stimato in 400 milioni di euro) potrebbe sorgere nell’area San Francesco di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - NBA Europe, Cardinale vuole acquistare l’area Malpensa Fiere? La Camera di commercio di Varese smentisce

Milan, avanti tutta con Nba Europe: Cardinale vuole esserci. Ecco motivi, tempi e ostacoliRedBird è decisa a partecipare a Nba Europe, la lega di basket che la Nba vuole istituire e gestire in Europa: Gerry Cardinale è un fan della...

Milan, previsti due colpi di mercato in Serie A. NBA Europe, Cardinale forse ci ripensaTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 1° aprile 2026.

Temi più discussi: Sono Gerry Cardinale. Posso costruire la nuova arena di Varese a MalpensaFiere?; Nba Europe, Oaktree e RedBird in corsa: tra Olimpia Milano e l'ipotesi Varese, tutti gli scenari per la rivoluzione del basket; Il Milan punta sull'Nba Europe e vorrebbe costruire il nuovo palazzetto a San Donato; RedBird valuta un’arena a Malpensa per il progetto NBA Europe. La Gazzetta conferma.

RedBird e Varese, come cambia il budget. MalpensaFiere: Aperti al progetto ma discutiamoneIl mercato della Pallacanestro Varese vive una fase di forte attesa, bilanciata su due strategie economiche diametralmente opposte e legate a doppio filo all'operazione RedBird-NBA Europe. pianetabasket.com

NBA Europe, Cardinale punta a comprare l’area di MalpensaFiere per costruire la nuova arena della Pallacanestro VareseSecondo quanto riferisce Malpensa24, nei giorni scorsi Gerry Cardinale avrebbe telefonato a Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, per chiedere informazioni in merito ... milannews.it

Milan interessato all'acquisto dell’area Malpensa Fiere La Camera di commercio di Varese smentisce contatti Cardinale x.com

Esattamente nell’area dove 30 anni fa prima di Malpensa fiere, qualcuno voleva costruire il nuovo stadio della Pro Patria - facebook.com facebook