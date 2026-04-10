Milano si trova al centro di un possibile progetto legato al basket europeo, con il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del club di calcio milanese, coinvolto in una potenziale alleanza con la società di Varese. Secondo fonti di settore, RedBird avrebbe iniziato a sviluppare un piano in vista di una collaborazione, mentre la città si prepara a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama sportivo continentale.

Milano si candida a diventare uno dei poli strategici del futuro basket europeo. Al centro dello scenario c’è il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, che, come riportato da 'Calcio e Finanza', avrebbe avviato contatti con la Pallacanestro Varese in vista del possibile approdo della NBA Europe tra il 2027 e il 2028. L’idea non prevede la cessione del titolo sportivo: Varese continuerebbe a disputare la Serie A a Masnago, preservando identità e radicamento territoriale. Sarebbe invece nuova arena a San Donato Milanese ad ospitare le eventuali competizioni europee legate al progetto NBA, secondo un modello ibrido che coniuga tradizione e dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - NBA Europe, alleanza in vista tra Red Bird e Varese: il piano di Cardinale

Nba Europe, la svolta di ReBird: Gerry Cardinale sceglie VareseVarese, 10 aprile 2026 – Milano, in un futuro prossimo, tra il 2027 e il 2028, potrebbe avere due squadre di pallacanestro.

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Con l’imminente accordo tra Varese e Red Bird legato a NBA Europe, il club ragiona sugli italiani da confermare. Sul tavolo c’è anche la situazione Davide #Alviti, che piace all’estero e può diventare un nome per l’ambiziosa #Napoli. La Prealpina #Can x.com