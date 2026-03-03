Cardinale-Milan | Missione Derby per il piano Stadio e NBA Europe

Gerry Cardinale, investitore e proprietario del fondo finanziario, si prepara a partecipare al derby tra il Milan e il Cardinale-Milan, incentrato sul piano per lo stadio e l’interesse di NBA Europe. L’evento si svolgerà domenica e vede coinvolti i rappresentanti della finanza globale e del club rossonero, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Cardinale vicino al Milan in questa fase.

Il numero uno di RedBird a San Siro: vertice con i big della finanza per il nuovo impianto Manica-Foster. L'asse tra San Siro e la finanza globale si stringe attorno alla figura di Gerry Cardinale, pronto a blindare la propria presenza fisica al fianco del Milan in vista del derby di domenica. Il numero uno di RedBird non varcherà i cancelli del Meazza solo per la supremazia cittadina, ma per accelerare sui dossier strategici che sposteranno gli equilibri del club nel prossimo decennio.