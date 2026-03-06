Pressioni sulla guardia costiera indagato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca

La Procura di Latina ha aperto un’indagine sulla gestione del Comune di Sabaudia, coinvolgendo il sindaco Alberto Mosca. La verifica riguarda presunte pressioni sulla guardia costiera e si aggiunge a un’altra inchiesta che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto dell’ex vicesindaco Giovanni Secci. La situazione ha portato a un clima di attenzione sulla amministrazione locale.

Una nuova inchesta scuote il Comune di Sabaudia. Conttatato il sindaco non rilascia dichiarazioni: "Non ho ancora cognizione degli atti del procedimento" Una nuova indagine della Procura di Latina scuote il Comune di Sabaudia dopo quella che nelle scorse settimane ha portato all'arresto dell'ormai ex vicesindaco Giovanni Secci. Il primo cittadino Alberto Mosca risulta infatti indagato per aver esercitato pressioni, sia con telefonate che durante incontri, sul comandante della guardia costiera al fine di allentare i controlli sulle spiagge. Secondo quanto emerso, il periodo preso in considerazione è quello relativo alla scorsa estate; le...