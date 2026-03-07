Sabaudia presunte pressioni sulla Guardia Costiera | indagato il sindaco

A Sabaudia il sindaco è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte pressioni sulla Guardia Costiera. Secondo quanto riportato, ci sarebbero state telefonate, incontri e richieste dirette volte a cercare di ridurre o alleggerire i controlli effettuati sulle spiagge della località. Le indagini sono in corso e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni.

Sabaudia, 7 marzo 2026 – Ci sarebbero state pressioni ripetute, attraverso telefonate, incontri e richieste dirette, per tentare di limitare o alleggerire i controlli della Guardia Costiera sulle spiagge di Sabaudia. È su questo quadro che si concentra l'indagine della Procura di Latina, che vede coinvolto il sindaco Alberto Mosca, accusato di aver minacciato in più occasioni il comandante Giosuè Cardaropoli "per impedirne o comunque turbarne l'attività di controllo". E' quanto riportano fonti come RaiNews, Repubblica e Il Messaggero. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, appena conclusa, i magistrati vogliono fare piena luce su quattro distinti episodi ritenuti rilevanti.