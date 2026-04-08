La premiere di “Euphoria 3” si è svolta ieri sera a Los Angeles, con la presenza dell’intero cast. La serie, molto attesa, tornerà sugli schermi il prossimo 13 aprile, a quattro anni dalla precedente stagione. Tra i protagonisti, uno si è distinto per il suo abbigliamento audace, indossando solo lingerie scura. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati, anche grazie alle apparizioni di alcuni attori e attrici sul red carpet.

Ad Euphoria 3 manca sempre meno: a ben quattro anni dall’ultima stagione l’amatissima serie Teen Drama sta per tornare sui nostri piccoli e grandi schermi il prossimo 13 aprile, e proprio ieri sera il cast al completo si è riunito sul red carpet della première di Los Angeles. Zendaya, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney e Chloe Cherry erano tutti presenti e ben vestiti, insieme alle new entries, e grazie ad ognuno di loro sono emerse estetiche decisamente differenti ma altrettanto degne di nota. Se Zendaya, ad esempio, ha optato per un elegante abito da sera color cioccolato firmato Ashi Studio, con scollo all’americana e profonda apertura sulla schiena, Sydney Sweeney ha preferito una creazione vintage di Pierre Cadin in bianco ottico e dalla silhouette a mantello a contrastare con la gonna corta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di “Euphoria 3”

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