Turismo slow sport e sostenibilità | al Civiform nasce il corso per i professionisti del tempo libero

Al Civiform è nato un nuovo corso per formare i professionisti del tempo libero. L’obiettivo è promuovere un turismo che privilegia l’esperienza autentica, legata al territorio e rispettosa dell’ambiente. Il corso si rivolge a chi vuole lavorare nel settore con un approccio più sostenibile, tra sport e iniziative slow. È una risposta concreta alle nuove esigenze di chi cerca un modo diverso di scoprire e vivere il territorio.

Turismo non solo come intrattenimento, ma come esperienza autentica, sostenibile e legata al territorio. È questa la visione che sta alla base del nuovo corso attivato dal Civiform di Cividale del Friuli, che da settembre avvierà il diploma professionale quadriennale per Tecnico dei servizi di.

