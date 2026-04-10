Nasce l'Assocapp l'Associazione che unisce allenatori calciatori e preparatori presieduta da Dossena

È stata costituita l'Assocapp, un'associazione che riunisce calciatori, allenatori e preparatori. La presiede un rappresentante noto nel settore, e il suo obiettivo dichiarato è promuovere un dialogo con le istituzioni del calcio italiano. La nascita dell'associazione è stata annunciata recentemente e mira a rappresentare le istanze di chi lavora nel mondo del calcio.