Nasce l'Assocapp l'Associazione che unisce allenatori calciatori e preparatori presieduta da Dossena
È stata costituita l'Assocapp, un'associazione che riunisce calciatori, allenatori e preparatori. La presiede un rappresentante noto nel settore, e il suo obiettivo dichiarato è promuovere un dialogo con le istituzioni del calcio italiano. La nascita dell'associazione è stata annunciata recentemente e mira a rappresentare le istanze di chi lavora nel mondo del calcio.
E' nata l'Assocapp, l'Associazione calciatori, allenatori e preparatori patrocinati per "un nuovo dialogo con le istituzioni del calcio italiano". Presidente è Beppe Dossena, nel collegio fondatore anche Emiliano Viviano, Luca Pellegrini e Lorenzo Marronaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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