È stata costituita una nuova associazione che riunisce calciatori, allenatori e preparatori fisici. Alla guida si trova un presidente noto nel settore, che ha dichiarato la volontà di avviare dialoghi con le autorità sportive per rappresentare meglio le esigenze dei professionisti coinvolti. La creazione di questa associazione rappresenta un passo importante nel panorama del calcio nazionale, con l’intento di migliorare la collaborazione tra atleti e istituzioni.

Nasce una nuova associazione a tutela dei diritti di calciatori, allenatori e preparatori atletici: si tratta di Assocapp, costituita oggi a Roma, l’associazione dei calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati. Tra i promotori e soci fondatori figura Beppe Dossena, ex calciatore, allenatore e campione del mondo nel 1982, da anni impegnato nella difesa dei diritti degli sportivi. Fanno parte del gruppo dei fondatori anche l’ex portiere della Nazionale Emiliano Viviano, attivo nella tutela dei diritti dei calciatori, in particolare nelle serie minori, Luca Pellegrini, campione d’Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91, e Lorenzo Marronaro, ex calciatore, agente sportivo e intermediario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nasce Assocapp, la nuova associazione di calciatori, allenatori e preparatori

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