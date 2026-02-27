Riforma Catasto | nasce l’Anagrafe dei proprietari e arrivano più controlli Superbonus

È stata presentata una riforma del Catasto che introduce l’Anagrafe dei proprietari e intensifica i controlli sul Superbonus. Il nuovo sistema trasformerà il vecchio archivio statico in uno strumento più aggiornato e tecnologico, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. La riforma coinvolge le autorità e i soggetti interessati, che dovranno adattarsi alle nuove disposizioni.

Il Catasto italiano cambia pelle: da archivio storico statico a uno dei perni tecnologici della politica antievasione. Con la firma dell’atto di indirizzo sulle politiche fiscali 2026-2028 del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nasce l’Anagrafe dei proprietari immobiliari. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un passaggio strutturale che punta a rafforzare i controlli su immobili irregolari, affitti non dichiarati e rendite catastali non aggiornate in Italia e all’Estero, con effetti diretti anche su Imu, Superbonus e rimborsi Iva più rapidi per i contribuenti virtuosi. La novità più rilevante della riforma del... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Riforma Catasto: nasce l’Anagrafe dei proprietari e arrivano più controlli Superbonus Casa, arriva l’anagrafe dei proprietari e il Fisco rilancia i controlli sul SuperbonusNelle previsioni dell’atto di indirizzo sugli obiettivi di politica fiscale firmato il 25 febbraio dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti un... Controlli del Fisco, a chi arrivano le 20mila lettere sul Superbonus e cosa rischia chi le riceveL'Agenzia delle Entrate quest'anno invierà 20mila lettere a chi ha utilizzato il Superbonus e poi non ha aggiornato la rendita catastale del proprio... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Discussioni sull' argomento Casa, anagrafe dei proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapere; Case di proprietà e affitti nel mirino del Fisco: arriva l’Anagrafe internazionale. Riforma Catasto: nasce l’Anagrafe dei proprietari e arrivano più controlli SuperbonusCon l’atto di indirizzo firmato da Giorgetti il Catasto diventa digitale: incrocio di banche dati, scambio di informazioni con 24 Paesi, verifiche sulle rendite non aggiornate e rimborsi Iva più veloc ... panorama.it Case, arriva l’anagrafe dei proprietari (con la direttiva Ue): scattano i controlli incrociati su Catasto, rendite e affitti brevi. Le novitàLa lotta contro gli immobili irregolari poggerà su una nuova «anagrafe» dei titolari, mentre lo scambio automatico dei dati tra Stati agevolerà gli incroci fiscali e la tracciabilità degli immobili ... corriere.it