International Talent Day | per connettere i talenti internazionali Unipr con le imprese

Al Centro Sant’Elisabetta il nuovo evento di job placement: presentazioni aziendali, speed date tra candidatei e aziende e sessioni di networking tra studentesse e studenti Si chiama International Talent Day ed è una nuova iniziativa di job placement pensata dall’Università di Parma per connettere studentesse e studenti e laureate e laureati internazionali con le imprese. L’appuntamento è per mercoledì 24 marzo al Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie. A questa prima edizione parteciperanno cinque realtà aziendali italiane e internazionali, appartenenti a settori chiave dell’economia e non solo: Chiesi Farmaceutici, EMERGENCY ONG, Perfetti Van Melle, Sidel, Staff Spa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Contenuti e approfondimenti su International Talent Day

Discussioni sull' argomento 13 marzo: conferenza stampa International Talent Day; Prove generali di futuro: al Talent Day di Confindustria, studenti a colloquio con le imprese del territorio; Job Talent Day a Cinecittà World: 200 posti di lavoro per la stagione 2026; Talent Day alle Ville Ponti. Studenti a colloquio con aziende del territorio.

– ’ On International Women’s Day, we celebrate the talent, determination, and essential contributions of women to society — in Italy, in the United States, and within our Italian-American community. --- - facebook.com facebook

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