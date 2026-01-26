L’accoglienza come grembo e porta | secondo anno del progetto La porta di casa

La Diocesi di Brindisi-Ostuni presenta la seconda edizione del progetto

Iniziativa annunciata dalla diocesi di Brindisi-Ostuni e nata dalla sinergia tra l'ufficio Migrantes, la Caritas diocesana e l’associazione Migrantes Odv BRINDISI – Trasformare l’alloggio in un cammino di cittadinanza e la diffidenza in fraternità: con questo spirito la Diocesi di Brindisi-Ostuni annuncia l’avvio della seconda annualità del progetto "La Porta di Casa". L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Ufficio Migrantes, la Caritas Diocesana e l’Associazione Migrantes OdV, si conferma come una delle risposte più innovative e concrete all’emergenza abitativa che colpisce i cittadini stranieri nel territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

