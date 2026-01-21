Allenatori preparatori e personal trainer | il pasticcio delle imposte non dovute e pagate da migliaia di partite Iva

Numerosi professionisti nel settore sportivo, tra allenatori, preparatori e personal trainer, hanno versato involontariamente imposte non dovute per il 2023 e il 2024. Migliaia di partite Iva si sono trovate a pagare somme ingiustificate, creando un problema fiscale di rilevanza. È importante analizzare le cause di questa situazione e le possibili soluzioni per tutelare i professionisti coinvolti.

Milano, 20 gennaio 2026 – Oltre ventimila liberi professionisti del settore sportivo, come personal trainer, allenatori, preparatori atletici e specialisti tecnici di vario tipo, hanno versato allo Stato, per il 2023 e il 2024, imposte non dovute per decine di milioni di euro. Il caso, sollevato dalla tech company per i liberi professionisti Fiscozen, riguarda le Partite Iva in regime forfettario che non hanno goduto delle esenzioni previste dalla Riforma dello Sport per via di un'omissione dell' Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi e che ora si trovano costrette a fare dichiarazioni integrative per recuperare quanto versato.

