Premio Biagio Agnes 2026 tutti i vincitori | riconoscimenti a Bricco La Stampa e Sandokan

La giuria del Premio Biagio Agnes ha annunciato i vincitori dell’edizione 2026, tra cui spiccano Bricco, La Stampa e il documentarista Sandokan. La cerimonia si è svolta a Roma, davanti a un pubblico di giornalisti e rappresentanti del mondo dell’informazione. Tra i premiati, Bricco ha ricevuto il riconoscimento per il suo approfondimento sui cambiamenti climatici, mentre La Stampa si è distinta per un’inchiesta sulla crisi economica. Sandokan, invece, ha ottenuto il premio per un reportage sul fenomeno migratorio nel Mediterraneo.

La giuria del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione "Biagio Agnes", presieduta da Gianni Letta, ha proclamato i vincitori della XVIII edizione. La cerimonia di premiazione, promossa dalla Fondazione Biagio Agnes, si terrà a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno, con la conduzione ormai tradizionale di Mara Venier e Alberto Matano. Dall'analisi economica allo sguardo internazionale, dalla trasformazione digitale all'intrattenimento televisivo, dalla divulgazione scientifica alla creatività fino alla difesa della libertà di stampa e alla valorizzazione dei giovani: il premio fotografa un panorama dell'informazione che tiene insieme rigore, passione e responsabilità.