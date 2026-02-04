Polizia locale operazione sicurezza Agenti in borghese su metrò e bus sorveglianza potenziata nelle scuole

La polizia locale ha avviato un’operazione di sicurezza nei mezzi pubblici e nelle scuole. Agenti in borghese pattugliano metro e bus, cercando di prevenire problemi e mantenere l’ordine. Sono stati potenziati anche i controlli nelle zone scolastiche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a studenti e cittadini.

Aumentare il numero degli agenti e i servizi sul territorio, con un occhio particolare alla sorveglianza delle scuole e dei mezzi pubblici. La polizia locale per il 2026 vuole potenziare il suo impegno. Lo ha annunciato il comandante Fabio Scupola, durante la festa del corpo che ha visto anche la consegna di targhe ed encomi ai ghisa che più si sono distinti nei mesi scorsi. "Entro la fine dell’anno vogliamo raggiungere l’obiettivo di stabilizzare la dotazione organica a 45 unità, senza andare in sofferenza con i pensionamenti e i trasferimenti verso altri enti - ha spiegato il comandante -. Attualmente il corpo colognese conta 41 operatori, tra ufficiali e agenti, e 20 mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Poggibonsi, l'amministrazione comunale ha avviato un'operazione di potenziamento della sicurezza urbana.

